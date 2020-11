Testzentrum bleibt noch in Heppenheim

Bergstraße.Das Testzentrum an der Bergstraße soll jetzt doch erst einmal bleiben, wo es ist – und zwar in Heppenheim. Das hat Landrat Christian Engelhardt gestern in der Corona-Pressekonferenz des Kreises berichtet.

Die Kassenärztliche Vereinigung Hessen halte den Standort in Lampertheim-Hofheim zwar weiterhin für die bestmögliche Option, werde jedoch vorerst die Schule nicht beziehen. Stattdessen soll erst einmal ein neues, genaueres Anmeldesystem am derzeitigen Standort in Heppenheim getestet werden. So könnte das Testzentrum zwar nicht winterfest gemacht werden, das Ziel sei aber, die Wartezeiten damit erheblich zu verkürzen.

Wo das neue Impfzentrum an der Bergstraße eingerichtet werden soll, ist dagegen noch unklar: „Es laufen Gespräche mit Eigentümern, allerdings sind noch keine Verträge geschlossen“, so der Landrat. Jedoch sei nicht geplant, eine Halle oder ein anderes Gebäude, das sich in öffentlicher Hand befindet, als Standort zu nutzen. Denn das Impfzentrum soll ein- bis eineinhalb Jahre in Betrieb sein – und so lange sollen die Bergsträßer nicht auf die Räumlichkeiten verzichten müssen. ssr

