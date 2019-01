Teure Gemütlichkeit

Die Digitalisierung und die (technische) Intelligenz ziehen in Häuser und Wohnungen ein. Heizung, Licht und Rollläden mit dem Smartphone steuern ist immer weiter verbreitet. In nicht allzu ferner Zukunft werden Elektroautos in Carports und Garagen stehen, die aus Solaranlagen auf dem Dach aufgetankt werden. Und von der Heizung im Keller bis zum Dachfenster, das selbstständig lüftet, um für ein gutes Raumklima zu sorgen, ist alles mit allem vernetzt.

Im Haus gibt es künftig kaum noch ein elektrisches Gerät, das nicht irgendwie mit dem Internet verbunden ist und per Sprach- oder Gestensteuerung in Gang gesetzt wird. Smart Home, eine Art neue technologische Gemütlichkeit, macht sich breit. Aber Vorsicht: Aus den eigenen vier Wänden sollte kein bewohnbarer Computer werden.

Das Gegenstück: Knapper Wohnraum, der zudem kaum bezahlbar ist, zu wenig Neubaugebiete oder Widerstand von Alteingesessenen und Naturschützern dagegen. Neue Häuser in der Innenstadt treffen auf Vorwürfe der Flächenversiegelung, staatliche Auflagen, vor allem zur Wärmedämmung, treiben die Kosten für Neubauten in die Höhe. Da helfen auch niedrige Bau-Zinsen wenig.

Und die Region zwischen Rhein und Odenwald ist beliebt. Viele Interessenten, aber zu wenige Wohnungen und Häuser, so die Immobilienmakler unisono. Hinzu kommt noch die Nachfrage nach Immobilien zur Geldanlage. Es wird nicht billiger.

Es gibt also ein ganzes Sammelsurium von Gründen, eine Zeitung herauszubringen, die sich schwerpunktmäßig mit dem Thema Wohnen beschäftigt.

Michael Roth, Chefredakteur

