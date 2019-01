Teure Krippenplätze in Mannheim

Kitaplätze kosten in Mannheim mehr als anderswo. © dpa

Mannheim.Die Betreuungsgebühren in Kinderkrippen sind in Mannheim bundesweit mit am höchsten. Familien mit einem Kind und einem Bruttojahreseinkommen von bis zu 50 000 Euro zahlen in Saarbrücken und Mannheim im Vergleich zu anderen deutschen Großstädten am meisten. Das ergibt eine Übersicht des Instituts der Deutschen Wirtschaft (IW).

In Mannheim kostet ein städtischer Krippenplatz für Kinder bis drei Jahre 364 Euro im Monat. Im Gegensatz zu anderen Städten gibt es hier keine Staffelung nach dem Elterneinkommen.

Die Stadt Mannheim verweist auf die hohen Qualitätsstandards in Baden-Württemberg und darauf, dass die Kindergartengebühren für Kinder ab drei Jahren im Vergleich niedriger als in anderen Städten lägen. bro

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 15.01.2019