Teure Schlafstörungen

Berlin.Zum heutigen „Tag des Schlafs“ ziehen Schlafforscher eine ernüchternde Bilanz. Deutschland sei im Vergleich zu Nachbarländern eine übermüdete Nation. „Wir sind eine Gesellschaft, die den Schlaf nicht schätzt“, kritisiert der Psychologe Hans-Günter Weeß, Mitglied im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin (DGSM). Nach Studien der DGSM leiden in Deutschland sechs Prozent der Bevölkerung an chronischen Schlafstörungen – das sind rund 4,8 Millionen Menschen. Den Studien zufolge gebe es in Unternehmen und Betrieben pro Jahr rund 200 000 Fehltage aufgrund von Schlafstörungen. dpa (BILD: istock)