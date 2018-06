Teures Schwänzen

Anzeige

Mannheim.Schulleiter warnen Eltern davor, ihre Kinder wegen einer Reise vorzeitig vom Unterricht abzumelden. Es sei „unanständig“, sich durch einen Verstoß gegen die Regeln einen Vorteil zu verschaffen, sagte der Leiter der Integrierten Gesamtschule Mannheim-Herzogenried, Rainer Bade. Wer gegen die Schulpflicht verstößt, begeht eine Ordnungswidrigkeit. Den Angaben der Bildungsministerien zufolge können in Baden-Württemberg 50 bis 300 Euro pro Tag erhoben werden, in Hessen sind für Verstöße mindestens 100 Euro fällig und in Rheinland-Pfalz sind die Geldbußen gestaffelt – Maximalsatz: 1500 Euro. Kontrollen an Flughäfen, wie an Pfingsten in Bayern, sind im Südwesten nicht geplant. mpt