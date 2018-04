Theater in GE-Hallen?

Anzeige

Mannheim.Das Nationaltheater Mannheim prüft Hallen auf dem Areal von General Electric (GE), zuvor Alstom, in Käfertal als mögliche Ersatzspielstätte für die Zeit der Generalsanierung ab 2022. Schon seit 2006 gibt es dort ein Probenzentrum des Balletts. Ende 2017 hat GE nach einem massiven Personalabbau die Produktion komplett geschlossen. Die Stadt will sich nun per Bebauungsplan und Vorkaufsrecht den Zugriff auf das gesamte, 14 Hektar große Gelände sichern. Es soll als Gewerbestandort neu entwickelt werden, aber zudem als neues Zentrallager und womöglich Spielstätte für das Theater. pwr