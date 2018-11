Theresa May laufen die Minister davon

Brexit-Minister Dominic Raab hat das Kabinett verlassen. © dpa

London/Brüssel.Wenige Stunden nach Billigung des Brexit-Entwurfs haben mehrere Rücktritte die Regierung in London in eine schwere Krise gestürzt. Brexit-Minister Dominic Raab und Arbeitsministerin Esther McVey legten gestern ihre Ämter nieder. Mays Posten als Premierministerin wackelt mehr denn je. Auf sie kommt möglicherweise noch ein Misstrauensvotum in ihrer Fraktion zu. Völlig ungewiss ist, ob das britische Parlament dem Brexit-Entwurf zustimmt.

Raab und McVey protestierten mit ihrem Rücktritt gegen das Abkommen über den Austritt Großbritanniens aus der EU. Sie werfen ihr vor, bei den Verhandlungen mit Brüssel zu viele Kompromisse gemacht zu haben. Auch mehrere Abgeordnete legten ihre Ämter nieder. dpa

