Theresa May schmettert EU-Entwurf ab

Brüssel/London.Mit dem ersten Entwurf eines Brexit-Vertrags hat die Europäische Union gestern heftigen Widerspruch in Großbritannien ausgelöst. Premierministerin Theresa May erteilte den Passagen zur Vermeidung von Grenzkontrollen auf der irischen Insel eine Absage. Diese stellten die verfassungsmäßige Integrität ihres Landes in Frage, sagte May in London. „Kein britischer Premierminister könnte dem je zustimmen.“

Damit bauen sich neue Hürden für die Verhandlungen über den für 2019 geplanten britischen EU-Austritt auf. Aus Sicht der EU wächst der Zeitdruck für ein geordnetes Verfahren. Dies sei ein Schlüsselmoment, sagte EU-Chefunterhändler Michel Barnier. „Wenn wir Erfolg haben wollen bei diesen Verhandlungen, dann müssen wir uns beeilen“, so Barnier.