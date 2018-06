Thoma ist Königin

Anzeige

Einhausen.Fünf junge Frauen hatten sich für das Amt der Kerwekönigin in Einhausen beworben. Das Publikum, das sich auf Einladung des Vereins zur Erhaltung der Tradition jetzt zum Wahlabend traf, entschied sich für Carolin Thoma.

Einen großen öffentlichen Auftritt hat die neue Repräsentantin der Weschnitzgemeinde im Herbst, und zwar am 7. Oktober beim Kerweumzug in Einhausen. Carolin Thoma wird in einem Wagen dabei sein, der mit Tausenden von Papierblumen geschmückt ist. Eine ihrer vier Begleitdamen wird im kommenden Jahr ihre Nachfolgerin im Amt werden. sch/Bild: Volk