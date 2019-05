Thomas-Glocken läuten wieder

Mannheim.Neun Jahre mussten sie nach einem Wasserschaden in der Neuostheimer Thomaskirche schweigen – jetzt werden die beiden Bronzeglocken aus dem evangelischen Gotteshaus zu neuem Leben erweckt. Eine Spezialfirma holte die historischen Glocken dafür per Kran ab und transportierte sie an ihren neuen Bestimmungsort nur wenige hundert Meter entfernt: zur Kirche St. Pius. Dort erklingen sie künftig mit zwei neuen Glocken, die durch die Großspende eines Mitglieds aus der Gemeinde gegossen werden konnten, und der historischen Pius-Glocke. Die Weihe nehmen die Stadtdekane Karl Jung (katholisch) und Ralph Hartmann (evangelisch) in einem Gottesdienst am Sonntag gemeinsam vor. mer

