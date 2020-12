Thorsten Hof: "SV Waldhof hat erhebliche Baustellen"

Mannheim.Der letzte Eindruck bleibt haften, heißt es immer so schön – und der war beim SV Waldhof nach elf Gegentoren in drei Spielen zuletzt etwas beunruhigend. Dabei hatte die Spielzeit eins nach Meister-Trainer Bernhard Trares durchaus vielversprechend begonnen. Nachdem die anfänglichen Probleme in Sachen Effektivität behoben waren, kam der Mannheimer Drittligist mit teilweise begeisterndem Offensivfußball in Schwung, rief sein Potenzial ab und zeigte, dass er auch mit den Spitzenteams mithalten kann. Doch spätestens als die Plätze tiefer wurden, das Verletzungspech immer heftiger zuschlug und unter widrigen Umständen mit fußballerischer Leichtigkeit allein nur noch wenig zu holen war, rutschte der SVW in seine erste echte Ergebniskrise.

Dass sich der neue Trainer Patrick Glöckner vergangene Woche zu einer kleinen Brandrede veranlasst sah, macht deutlich, dass trotz aller nach außen getragenen Zuversicht eine gewisse Nervosität am Alsenweg eingekehrt ist. Natürlich war nicht vorauszusehen, dass so viele Leistungsträger mit einer gewissen Erfahrung gleichzeitig nicht zur Verfügung stehen und in Betracht gezogene Vertretungsmodelle für Notfälle plötzlich hinfällig waren. Zudem kann unter den wirtschaftlichen Corona-Bedingungen niemand verlangen, den Kader künstlich aufzublähen. Doch als Letzter in der Auswärtstabelle und – mit Viktoria Köln – Schlusslicht in Sachen Gegentore hat der Waldhof im neuen Fußballjahr erhebliche Baustellen zu bearbeiten, die sich nicht in den Köpfen des kickenden Personals als unlösbare Aufgaben festsetzen sollten.

Was die Sache nicht einfacher macht, ist die Tatsache, dass es auf Anhieb keine große personelle Entlastung geben wird und es das Auftaktprogramm mit der nächsten englischen Woche in sich hat. Deshalb gilt es nun, über die Feiertage so viele Kräfte wie möglich zu sammeln, um so glimpflich wie möglich in bessere Tage zu kommen – damit der letzte Eindruck im Sommer 2021 ein besserer ist.

© Mannheimer Morgen, Montag, 21.12.2020