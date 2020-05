Thüringen prescht bei Lockerung vor

Berlin/Erfurt.Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow hat weitreichende Lockerungen der Maßnahmen angekündigt, die im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie stehen. Der Linken-Politiker will vom 6. Juni an auf allgemeine, landesweit gültige Schutzvorschriften verzichten. Damit könnten die bisherigen Regeln zu Mindestabständen, Tragen von Mund-Nasen-Schutz sowie Kontaktbeschränkungen der Vergangenheit angehören. Statt dessen soll es in Thüringen künftig regionale Maßnahmen abhängig vom Infektionsgeschehen vor Ort geben. Dafür ist ein Grenzwert von 35 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche im Gespräch. Über die Details soll am Dienstag in einer Kabinettssitzung beraten werden.

Die Reaktionen reichten am Wochenende von Zurückhaltung bis Ablehnung. Nach Ansicht der Grünen in Thüringen – Koalitionspartner der Linken in der Landesregierung – kommen die angekündigten Schritte „nicht nur zu früh, sondern erzeugen eine falsche Sicherheit“. Die SPD hält das Vorpreschen Thüringens für falsch. Parteichefin Saskia Esken wies auf zahlreiche Verstöße gegen das Abstandsgebot hin. Auch die CDU zeigte sich kritisch. Ramelow setze sehr früh allein auf Selbstverantwortung und lokal begrenzte Maßnahmen. Die Kontrolle könne so sehr schnell wieder entgleiten. dpa

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 25.05.2020