Tickets stark gefragt

Mannheim.Vor dem Aufstiegsduell zur 3. Fußball-Liga zwischen dem SV Waldhof und KFC Uerdingen ist der Zuschauerandrang enorm. In den ersten beiden Stunden des freien Vorverkaufs wurden gestern rund 7000 Karten für die Heimpartie am 27. Mai (Uhrzeit offen) abgesetzt. Bis zum Abend waren es knapp 9000. In der vergangenen Woche gingen schon fast 7500 Tickets an Dauerkartenbesitzer und Vereinsmitglieder. Waldhof-Block, Haupt- und Südtribune sind bereits ausverkauft, aktuell sind nur noch Stehplätze verfügbar. Zusätzliche Kontingente erhalten Gästefans und Sponsoren.

Damit dürfte das Carl-Benz-Stadion, das je nach Sicherheitsauflagen um die 25 000 Zuschauer fasst, ausverkauft sein. Heute soll sich final klären, in welchem Stadion das Hinspiel am 24. Mai stattfindet. Im Gespräch ist die Arena in Duisburg. sma/alex