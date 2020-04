Tiefe Rezession erwartet

Berlin.Der wirtschaftliche Einbruch in der Corona-Krise hinterlässt deutliche Spuren auf dem Arbeitsmarkt und bei Einkommen – viele Bürger müssen sich auf schwierigere Zeiten einstellen. Führende Wirtschaftsforscher erwarten eine Rezession in Deutschland. Dies werde zu Einkommensverlusten führen, die Zahl der Arbeitslosen werde steigen. In ihrem am Mittwoch vorgelegten Gutachten sehen die Institute Deutschland aber gut gerüstet.

Die günstige Finanzlage ermögliche es dem Staat, weitgehende Maßnahmen zur Abfederung der kurzfristigen negativen Folgen für Unternehmen und private Haushalte zu ergreifen, sagte Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser. Die Dauer der Krise hängt allerdings davon ab, wie lange der „Lockdown“ anhält – wann also das öffentliche Leben und die Wirtschaft wieder hochgefahren werden können. Bund und Länder wollen nach Ostern dazu entscheiden. DIHK-Hauptgeschäftsführer Martin Wansleben sagte, die Firmen bräuchten rechtzeitig Informationen, unter welchen Bedingungen und mit welchen Vorgaben sie am „Tag X“ ihre wirtschaftlichen Aktivitäten wieder schrittweise beginnen könnten. Die kurzfristigen Folgen der Krise sind massiv: Bereits im ersten Quartal 2020 dürfte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) laut Gutachten um 1,9 Prozent im Vergleich zum Vorquartal geschrumpft sein. dpa

