Tipps für die Berufswahl

Bergstraße.Rund 4000 Bergsträßer Schüler werden am siebten Ausbildungs- und Studieninfotag in Bensheim erwartet. Die Veranstaltung an der Heinrich-Metzendorf-Schule (HMS) erlebt am 14. November ihre siebte Auflage. Ab 9 Uhr werden sich an diesem Tag etwa 100 Firmen und Institutionen mit über 400 unterschiedlichen Ausbildungsberufen präsentieren – darunter auch fünf Hochschulen.

Veranstalter dieser Aus- und Weiterbildungsplattform sind der Kreis Bergstraße, die Stadt Bensheim sowie die Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände. Gestern betonten deren Vertreter die große Bedeutung des Ausbildungs- und Studieninfotages für die Zukunft der Region. js

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 03.11.2018