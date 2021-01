Tipps für Probleme im Homeoffice

Schwetzingen.Wegen der Corona-Pandemie arbeiten derzeit zahlreiche Menschen im Homeoffice. Doch was aus Sicht von Epidemiologen sinnvoll ist, stößt nach Erkenntnissen anderer Wissenschaftler mitunter an Grenzen: Viele Angestellte leiden unter der Arbeit von zu Hause. Rund 73 Prozent der Menschen im Homeoffice geben an, erschöpft zu sein, 46 Prozent haben Schlafstörungen.

Im Interview erklärt die Schwetzinger Psychologin Sandra Kuhn-Krainick, warum die Situation für viele derart belastend ist, welche Langzeitfolgen für die Gesellschaft zu erwarten sind und wie Betroffene ihre Lage selbst verbessern können – mit konkreten Tipps und Tricks für mehr Wohlbefinden. beju

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 25.01.2021