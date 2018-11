Titel geht in die Pfalz

Daniel Schimkowitsch im Restaurant „L.A. Jordan“. © Rinderspacher

Deidesheim/Mannheim.Der Restaurant-Führer „Gault&Millau“ hat den Deidesheimer Koch Daniel Schimkowitsch als „Aufsteiger des Jahres“ ausgezeichnet. Das Restaurant „L.A. Jordan“, in dem der 33-Jährige mit seinem Team kocht, erhielt 18 von 20 Punkten. Die Tester lobten Schimkowitsch unter anderem dafür, dass er sich bei seinen Gerichten auf das Wesentliche konzentriere. In Mannheim wurde das „Opus V“ unter der Leitung von Tristan Brandt erneut mit 18 Punkten belohnt. Die Auszeichnung „Koch des Jahres“ ging an Johannes King und Jan-Philipp Berner vom Söl’ring Hof auf Sylt. Ihre Küche sei authentisch norddeutsch mit regionalen Produkten. Die Bewertungen sollten erst heute bekannt gegeben werden. Wegen einer Panne im Versand bekamen einige Kunden den Führer aber schon vorher. ham

