Titeltraum geplatzt

Die Niederlage gegen Norwegen schmerzt Jannik Kohlbacher. © dpa

Hamburg.Der goldene WM-Traum ist beendet: Die deutschen Handballer haben gestern Abend einen packenden Halbfinal-Krimi in Hamburg gegen Norwegen mit 25:31 (12:14) verloren und den Einzug in ihr erstes WM-Endspiel seit zwölf Jahren verpasst. Anstatt im Finale gegen Olympiasieger Dänemark tritt die Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop nun am Sonntag (14.30 Uhr/ZDF) gegen Rekord-Weltmeister Frankreich im Spiel um Bronze an.

Trotz der lautstarken Unterstützung der 12 500 Zuschauer in der ausverkauften Hamburger Arena waren die Norweger eine Nummer zu groß. In der extrem schnellen Partie war Kapitän Uwe Gensheimer bester Werfer der deutschen Mannschaft. Der Mannheimer erzielte sieben Treffer. dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 26.01.2019