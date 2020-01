Tobias Schwarz holt Sieg in Klasse S

Eppelheim.Tobias Schwarz vom RFSV Kenzingen hat beim 25. Drei-königs-Hallenturnier zum ersten Mal den Großen Preis, die Springprüfung der Klasse S mit Stechen*, gewonnen. Mit Calador verwies er Richard Vogel, der mit Morton v’t Merelsnest und Grace antrat, auf die Plätze zwei und drei.

Für die gastgebende TG Birkighöfe liefen die fünf Turniertage nicht nur in organisatorischer Hinsicht, sondern auch in sportlicher Hinsicht nahezu perfekt. Sowohl in der Dressur als auch im Springen holten sich die Ausrichter zahlreiche Podestplätze. Dass beim Großen Preis nur elf Pferde von insgesamt sechs Reitern antraten, führte der Veranstalter darauf zurück, dass in Hessen und Rheinland-Pfalz kein Feiertag war, doch die Qualität habe gestimmt. mjw

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 07.01.2020