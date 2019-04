Tod des Rebellen-Chefs untersucht

Mannheim.Im Fall des in Untersuchungshaft verstorbenen ruandischen Rebellenführers Ignace M. ermittelt die Mannheimer Staatsanwaltschaft. Die Anwältin des Toten habe Strafanzeige eingereicht wegen Zweifeln, dass in der Haft in der Mannheimer Justizvollzugsanstalt alles ordnungsgemäß abgelaufen sei, sagte gestern ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Es handele sich um ein Todesermittlungsverfahren. Die Anwältin hatte Anzeige unter anderem wegen des Verdachts der unterlassenen Hilfeleistung und der fahrlässigen Tötung erstattet.

Der in Deutschland als Rädelsführer einer ausländischen Terrorvereinigung im Ostkongo verurteilte Ignace M. war am 16. April in einer Mannheimer Klinik gestorben. Der Gesundheitszustand hatte sich laut Oberlandesgericht Stuttgart plötzlich verschlechtert. Die Anwältin berichtete hingegen von einer nicht angemessenen Behandlung ihres Mandanten.

