Töten und verzeihen – geht das?

Mannheim.Er hat über 15 Jahre im Gefängnis gesessen und ist seit diesem Jahr wieder ein freier Mann. Im Gespräch mit dieser Redaktion spricht ein verurteilter Mörder über den Tag, an dem er seine Frau erschoss, über den Alltag hinter Gittern und die Schuld, die er mit sich trägt. Seine engsten Verwandten, so sagt er, hätten ihm die Tat verziehen und ihn nie im Stich gelassen. Mit ihnen wird er nun bald sein erstes Weihnachtsfest in Freiheit verbringen – wohlwissend, dass es nie mehr so schön sein wird wie früher, als er gemeinsam mit seiner Frau und der gemeinsamen Tochter feierte.

Ob er sich selbst den „größten Fehler meines Lebens" verzeihen kann – darüber hat sich der Mann, der anonym bleiben möchte, jahrelang in seiner Zelle den Kopf zerbrochen. Er machte eine Therapie, führte Gespräche mit dem Gefängnispfarrer, und er sonderte sich von den Mithäftlingen ab. Nun wohnt er wieder in seinen eigenen vier Wänden. Lebt zurückgezogen, weit weg vom Tatort. Für seine Zukunft in Freiheit habe er sich vor allem eines vorgenommen: „Bloß keine Fehler mehr machen!"

© Mannheimer Morgen, Samstag, 19.12.2020