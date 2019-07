Topspin fehlt Personal

Lorsch.Nach einer überaus erfolgreichen Tischtennis-Saison geht der TTV Topspin Lorsch im Herbst mit einigen Sorgen in die neue Runde. Nach einigen Abgängen wurde die in die Bezirksoberliga aufgestiegene zweite Mannschaft, die schon zuletzt mit personellen Problemen zu kämpfen hatte, vom Spielbetrieb abgemeldet. Nun hoffen die Verantwortlichen, dass sich die in die Oberliga aufgestiegene erste Garnitur halten kann. Immerhin kommen mit Philipp Mostowys und Andras Turoczy zwei starke Neuzugänge hinzu. red

