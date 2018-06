Toter in Rheinzufluss entdeckt

Anzeige

Philippsburg.Bereits am Samstagmorgen, 9. Juni, wurde der Leichnam einer männlichen Person am Rheinzufluss beim Weisenburger Baggersee geborgen, wie die Polizei erst jetzt in einer Pressemitteilung schreibt. Bei dem Toten konnten keine Papiere gefunden werden, die Rückschlüsse auf die Identität des Mannes zuließen.

Die Obduktion ergab, dass der Mann weniger als 24 Stunden im Wasser lag. Hinweise auf Fremdeinwirkung ergaben sich nicht. Da bislang sämtliche Ermittlungen nicht zur Identifizierung der Person führten, bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Mithilfe. Ein Bild des Toten sowie seiner getragenen Kleidung kann über den Link fahndung.polizei-bw.de abgerufen werden.

Hinweise auf die Identität des Toten nimmt der Kriminaldauerdienst Karlsruhe, Telefon 0721/6 66 55 55, entgegen. pol/Bild: Polizei