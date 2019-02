Totes Baby: Mutter muss in Psychiatrie

Darmstadt/Mannheim.Die Mutter des Babys, dessen sterbliche Überreste im Viernheimer Wald gefunden worden waren, wird dauerhaft in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht. Dies hat das Landgericht Darmstadt gestern entschieden. „Es ist überhaupt keine Frage: Sie ist eine kranke Frau“, sagte Vorsitzender Richter Volker Wagner in der Urteilsbegründung des Sicherungsverfahrens. Die Frau leide deutlich erkennbar an paranoider Schizophrene. Ohne Behandlung stelle sie eine Gefahr für die Allgemeinheit dar.

Der kleine Michael war am 22. März 2017 geboren. Ein letztes Foto des lebenden Kindes gebe es vom 11. April. Am 20. April sei die gebürtige Mannheimerin bei einem Mann eingezogen – ohne Kind. Seitdem fehle von dem Säugling jede Spur. Es habe sich aber nicht klären lassen, wie das Baby zu Tode gekommen sei, ob durch Vernachlässigung oder aktives Einwirken, sagte Wagner. Die Mutter hatte sich während des Verfahrens nicht geäußert. Die Staatsanwaltschaft hatte die Unterbringung gefordert, die Verteidigung auf Freispruch plädiert, weil sie eine Tatbeteiligung der Mutter als nicht erwiesen sah.

Ein Pilzsammler hatte die Wickeltasche mit den Knochen des kleinen Michael im September 2017 entdeckt. Der Fall sorgte über die Region hinaus für Schlagzeilen. Kommissar Zufall hatte die Ermittler auf die richtige Spur gebracht. Die Mutter war ermittelt worden im Zusammenhang mit Untersuchungen zu einer anderen Babyleiche, die im Mannheimer Pfingstbergweiher entdeckt worden war. Ein DNA-Abgleich bewies, dass sie die Mutter des Säuglings ist.

Bei der Staatsanwaltschaft Frankenthal läuft unterdessen ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt. Am Klinikum Ludwigshafen, wo der kleine Michael zur Welt kam, war versäumt worden, das Kind trotz eindringlicher Warnung des Mannheimer Jugendamtes sofort nach der Geburt in Obhut zu nehmen. Für weitere Schritte im Verfahren wolle man die Urteilsbegründung aus Darmstadt abwarten, sagte gestern ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. /ü

