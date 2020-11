Tourismus leidet stark

Mannheim.Der zweite Lockdown senkt die Überlebenswahrscheinlichkeit jener Branchen besonders, die schon im Frühjahr mit den Betriebsschließungen zu kämpfen hatten. Dies ist das Fazit einer Studie der Universität Mannheim, die dieser Redaktion exklusiv vorliegt. „Der Begriff ,Lockdown light’ ist deshalb irreführend“, so Jannis Bischof, Mitautor der Studie. „Die Branchen, die jetzt besonders leiden müssen, sind dieselben, die schon im Frühjahr die größten Umsatz- und Gewinnrückgänge hinnehmen mussten“, sagte Bischof. Dazu zählen Reisebüros und -veranstalter, Kreative in Kunst und Unterhaltung, Hotellerie und Gastronomie. In Tourismus und Gastronomie sind 40 Prozent der Betriebe von der Pleite bedroht. was

