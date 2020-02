Traditionsgaststätte für immer zu

Heppenheim.Angekündigt und bekannt war es schon seit längerer Zeit. Jetzt ist es soweit: Der „Stadtgraben“ an der Gräffstraße in Heppenheim hat für immer geschlossen. Damit verliert Heppenheimer eine seiner letzten Traditionsgaststätten.

Im Oktober hat Wirt und Inhaber Adi Dörsam das Haus an einen Investor verkauft. Der will nun an dieser Stelle acht bis zwölf Eigentumswohnungen entstehen lassen.

40 Jahre lang hat Dörsam den „Stadtgraben“ geführt. Letzter Öffnungstag war am vergangenen Sonntag zum Abschluss des Heppenheimer Fastnachtsumzuges. Die Schlüsselübergabe an den Investor erfolgt am 1. April. red

