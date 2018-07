Trainings-Start mit Elton da Costa

Anzeige

Bensheim.Elton da Costa ist zurück beim FC 07 Bensheim und hat mit seinem Team mit der Saisonvorbereitung begonnen. Nach dem Abstieg aus der Fußball-Verbandsliga wollen die Nullsiebener in der Gruppenliga eine gute Rolle spielen, der Aufstieg ist vorerst keine Pflicht.

Wie in der Saison 2016/17, als er den FC 07 zum Klassenerhalt führte, fungiert Elton da Costa als Spielertrainer. Der 38-Jährige setzt dabei auf Offensivfußball, obwohl er mit Benedikt Saltzer, Fabio Hechler und Riccardo Zocco auf die besten Torschützen der vergangenen Runde verzichten muss – sie haben den Verein verlassen. In der Abwehr sehen sich die Bensheimer auf jeden Fall gut aufgestellt. Der Coach selbst will aus dem Mittelfeld Akzente setzen. red