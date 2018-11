Trauer um Allan Evans

Mannheim.Bassbariton Allan Evans (Bild), der von 1987 bis 1999 festes Ensemblemitglied am Nationaltheater Mannheim (NTM) war, ist im Alter von 77 Jahren gestorben. Das bestätigten NTM-Opernintendant Albrecht Puhlmann und Wolfram Blank, Leiter der Mannheimer Musikschule Orffeo, übereinstimmend dieser Zeitung. „Ich stand bis zuletzt in engem Kontakt mit ihm, weil er einer unserer Lehrer war“, sagte Blank. Ihm zufolge ist der in Mannheim heimisch gewordene Kammersänger am Mittwoch nach kurzer Krankheit und einem Sturz in seiner Wohnung gestorben. jpk (Bild: Neusch)

