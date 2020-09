Trauer um Clement

Wolfgang Clement, Ex-Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit. © dpa

Bonn.Der ehemalige Bundeswirtschaftsminister und nordrhein-westfälische Ministerpräsident Wolfgang Clement ist tot. Der 80-Jährige sei am frühen Sonntagmorgen zu Hause in Bonn friedlich in seinem Bett gestorben, hieß es aus dem Familienkreis. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier würdigten Clements Lebenswerk. Er habe „viel dazu beigetragen, notwendigen wirtschaftlichen Strukturwandel und die Belange der arbeitenden Menschen miteinander in Einklang zu bringen“, ließ Merkel über Regierungssprecher Steffen Seibert per Twitter mitteilen.

Die Hartz-Reformen, die Clement mit umsetzte, gelten als seine größte politische Leistung. dpa

