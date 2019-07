Trauer um Costa Cordalis

Schlagerstar Costa Cordalis in seinen Glanzzeiten. © dpa

Palma.Trauer um Schlagerstar Costa Cordalis („Anita“): Der wohl berühmteste Grieche in Deutschland starb am Dienstag im Alter von 75 Jahren in seiner Wahlheimat Mallorca. Das ließ die Familie am Mittwoch über ihr Management der Deutschen Presse-Agentur mitteilen.

Medienberichten zufolge soll der Sänger nach einem Schwächeanfall seit längerer Zeit in einer Klinik auf der Baleareninsel gelegen haben.

In den 1970er Jahren war Costa Cordalis mit Erfolgen wie „Anita“ (1976) einer der populärsten Schlagerstars in Deutschland. Allein „Anita“ soll sich mehr als zwei Millionen Mal verkauft haben. Um den Sänger trauert auch die Ludwigshafenerin Daniela Katzenberger. Sie ist mit Costa Cordalis’ Sohn Lucas verheiratet und lebt auf dem Anwesen der Familie. dpa

