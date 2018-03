Trauer um einen großen Katholiken

Anzeige

Von morgen an wird sein Leichnam in der Kirche des Mainzer Priesterseminars aufgebahrt, um der Bevölkerung Gelegenheit zum Abschiednehmen zu geben. Das Bistum Mainz umfasst viele Gemeinden in Südhessen und das linksrheinische Rheinhessen. dpa

