Trauer um fast 300 Opfer nach Anschlägen

Colombo.Die verheerenden Selbstmordanschläge auf Kirchen und Luxushotels in Sri Lanka gehen nach Einschätzung der Regierung auf das Konto einer einheimischen radikal-islamischen Gruppe. Die Regierung sei jedoch überzeugt, dass die verdächtigte Gruppe National Thowheeth Jamaath die Attacken vom Ostersonntag nur mit Unterstützung eines internationalen Netzwerks verübt haben könne, wie ein Sprecher sagte.

Bei den acht Bombenexplosionen starben mindestens 290 Menschen, es gab mehr als 500 Verletzte. Unter den mehr als 30 getöteten Ausländern ist auch ein Deutsch-Amerikaner, wie das Auswärtige Amt mitteilte.

In der vergangenen Nacht traten in Sri Lanka Notstandsbestimmungen in Kraft. Staatspräsident Maithripala Sirisena verhängte sie, um die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu bewahren, hieß es in einer Erklärung. Sicherheitsbehörden erhalten damit erweiterte Befugnisse, etwa für Durchsuchungen und Festnahmen.

Kabinettssprecher Rajitha Senaratne sagte, es habe vor den Attacken Hinweise auf Anschlagspläne gegeben. Ausländische Geheimdienste hätten bereits am 4. April über mögliche Selbstmordanschläge auf Kirchen und Touristenziele in Sri Lanka informiert. „Wir tragen die Verantwortung, es tut uns sehr leid“, sagte Senaratne.

Die Motive der Attentäter sind noch unklar. Laut Polizei wurden 24 Verdächtige festgenommen. Die Explosionen in drei Kirchen und drei Luxushotels hatten sich fast zeitgleich ereignet. In den Kirchen fanden gerade Ostergottesdienste statt.

Angriffe verurteilt

Die Anschlagsserie sorgte international für Entsetzen. Papst Franziskus gedachte der Opfer vor Zehntausenden Gläubigen in Rom. UN-Generalsekretär António Guterres zeigte sich „schockiert über die terroristischen Attacken auf Kirchen und Hotels an Ostersonntag, einem heiligen Tag für Christen“. Staats- und Regierungschefs – darunter US-Präsident Donald Trump, Russlands Präsident Wladimir Putin, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzlerin Angela Merkel – verurteilten die Angriffe scharf. dpa

