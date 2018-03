Trauer um großen Katholiken

Anzeige

Mit Betroffenheit und Trauer nahm die Deutsche Bischofskonferenz die Nachricht vom Tod Lehmanns auf. „Ein großer Theologe, Bischof und Menschenfreund geht von uns“, sagte Kardinal Reinhard Marx, Vorsitzender der Bischofskonferenz und Erzbischof von München und Freising. Beigesetzt werden soll Lehmann am 21. März in der Bischofsgruft des Mainzer Doms.

Von morgen an wird sein Leichnam in der Kirche des Mainzer Priesterseminars aufgebahrt, um der Bevölkerung Gelegenheit zum Abschiednehmen von dem beliebten Katholiken zu geben. Das Bistum Mainz umfasst viele Gemeinden in Südhessen und Rheinhessen. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 12.03.2018