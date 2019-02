Trauer um Lagerfeld

Karl Lagerfeld bei der Vorstellung seiner Kollektion 2013. © dpa

Paris.Der deutsche Modeschöpfer Karl Lagerfeld ist gestorben. Das teilte Chanel gestern mit. Der nach eigenen Angaben 1935 in Hamburg Geborene hat mehr als ein halbes Jahrhundert die Mode mitbestimmt. Mitte der 1950er Jahre begann er in Paris, Modehäuser wie Balmain, Patou, Chloé oder Fendi zum Erfolg zu führen. Als Kreativdirektor übernahm er 1983 Chanel. Er habe sich schon immer für Kleider interessiert, ohne zu wissen, dass man das Mode nenne, sagte Lagerfeld einmal in einem Interview. Kollektionen unter seinem eigenen Namen entwarf er ab Mitte der 1970er Jahre. Bei Chanel soll auf Lagerfeld nun Virginie Viard nachfolgen, wie das Modehaus mitteilte. dpa

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 20.02.2019