Trauer um Laimböck

Kiefersfelden/Mannheim.Der von 1975 bis 1985 am Mannheimer Nationaltheater (NTM) erfolgreiche Schauspieler Adolf „Adi“ Laimböck ist am 17. Dezember im Alter von 85 Jahren im oberbayerischen Kiefersfelden nach schwerer Krankheit gestorben. Das bestätigte gestern auf Anfrage dieser Zeitung Monika Geibel, die langjährige Lebensgefährtin und Agentin des auch vor der Kamera erfolgreichen Darstellers („Zweikampf“, „Atlantis darf nicht sterben!“). Am Nationaltheater erlangte der in Linz aufgewachsene und ausgebildete Schauspieler große Popularität dank seiner Paraderolle im Volksstück „Der Bockerer“, die ihn sogar zu Gastspielen nach China führte. Die Trauerfeier ist für den 29. Dezember um 11 Uhr in der evangelischen Kirche in Kiefersfelden geplant, wo der bis zum Burgtheater gefragte Mime seit dem Jahr 2000 heimisch geworden war. Die Urnenbestattung soll zu einem späteren Zeitpunkt im engsten Familienkreis stattfinden. jpk

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 27.12.2018