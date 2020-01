Trauer um Opernstar Franz Mazura

Mannheim.Der Opernsänger Franz Mazura (Bild) ist tot. Der bis zuletzt in Edingen-Neckarhausen lebende Bassbariton ist am Donnerstagnachmittag im Alter von 95 Jahren in Mannheim an Herzschwäche gestorben. Das bestätigte seine Tochter Susanna Mazura-Grohmann am Freitag auf Anfrage.

Mazura, der 1964 ins Ensemble des Nationaltheaters Mannheim aufgenommen wurde, hat über Jahrzehnte vor allem den Wagner-Gesang geprägt. Er war mit Winifred Wagner befreundet und lange Zeit Dauergast der Bayreuther Festspiele. Dort wirkte er auch im sogenannten Jahrhundert-„Ring“ von Patrice Chéreau mit. In unzähligen Rollen war das Ehrenmitglied des Nationaltheaters weltweit gefragt.

„Fesselnde Persönlichkeit“

„Wir sind tief traurig“, sagte Mannheims Opernintendant Albrecht Puhlmann, „ein wunderbarer Mensch und großer Künstler ist von uns gegangen.“ Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) wies auf Mazuras „fesselnde Persönlichkeit nicht nur auf der Bühne“ hin. Dank seiner „Offenheit und Neugier“ habe er eine einmalige Karriere bis ins hohe Alter verfolgt. „Wir alle, das Publikum und die Stadt Mannheim, werden ihn sehr vermissen“, so Kurz. Zu seinem 95. Geburtstag sang der Österreicher noch in der Staatsoper Berlin unter Daniel Barenboim in den „Meistersingern von Nürnberg“. dms (Bild: dpa)

© Mannheimer Morgen, Samstag, 25.01.2020