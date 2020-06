Trinkwasserleitung in Altenbach gebrochen – Feuerwehr hilft

Schriesheim.Im Schriesheimer Ortsteil Altenbach ist am Dienstag die Trinkwasserversorgung zusammengebrochen. Bis zum frühen Abend war sie noch nicht wiederhergestellt. Wasserversorger und Ortsvorsteher gingen davon aus, dass die Störung am späten Abend oder in der Nacht behoben sein könnte. Feuerwehrkommandant Oliver Scherer teilte auf Anfrage dieser Redaktion mit, dass es am frühen Morgen zu einem Riss in der Hauptversorgungsleitung gekommen sei. Das gesamte Dorf sei betroffen. Altenbach zählt rund 1800 Einwohner. Die Feuerwehr stellte in der Ortsmitte eine Notversorgung auf die Beine. An der Stelle im Abtsweg war es bereits vor zweieinhalb Jahren zu einem Rohrbruch gekommen. tge (Bild: René Priebe)

