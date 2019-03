Trotz Sieg über IS Sorge wegen Terror

Berlin/Damaskus.Nach dem Fall der letzten syrischen IS-Bastion und dem Ende des selbst ernannten Kalifats mehren sich die Warnungen vor einem Wiederaufstieg der Extremisten. Syriens Kurden, aber auch Deutschland und andere Länder sehen in der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) weiterhin eine Gefahr. US-Präsident Donald Trump erklärte, die USA würden „wachsam“ bleiben und den Kampf gegen den IS fortsetzen, bis die Terrormiliz endgültig besiegt sei. IS-Chef Abu Bakr al-Bagdadi ist Medienberichten zufolge untergetaucht.

Die von Kurden angeführten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) hatten am Samstag nach wochenlangen Kämpfen die letzte IS-Bastion Baghus im Osten des Landes für befreit erklärt. Das „so genannte Kalifat“ sei vollständig zerstört worden, teilte SDF-Sprecher Mustafa Bali über Twitter mit. Mit dem Fall von Baghus kommt der Krieg gegen den IS nach fast fünf Jahren zu einem vorläufigen Ende.

„Weiter erhebliche Gefahr“

Außenminister Heiko Maas (SPD) würdigte die internationale Zusammenarbeit im Kampf gegen die Terrormiliz. Deutschland habe dazu einen wichtigen Anteil beigetragen, sagte er. Vom IS gehe weiter eine erhebliche Gefahr aus. „Wir werden diese Bedrohung nicht unterschätzen. Deshalb geht das gemeinsame Engagement der Anti-IS-Koalition weiter“, sagt Maas. Die Stabilisierung der vom IS befreiten Gebiete bleibe entscheidend.

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron erklärte, es sei nun eine bedeutende Gefahr für sein Land beseitigt. „Aber die Bedrohung bleibt, und der Kampf gegen terroristische Gruppen muss weitergehen.“

Die IS-Extremisten hatten im Sommer 2014 den Höhepunkt ihrer Macht erreicht, als sie die nordirakische Millionenstadt Mossul überrennen konnten. Kurz darauf rief die Terrormiliz ein „Kalifat“ unter Führung von IS-Chef Al-Bagdadi aus, der sich damals in einer Moschee Mossuls das bisher einzige Mal öffentlich zeigte. Der IS reklamiert immer wieder auch Anschläge in Europa für sich. dpa

