Trotz Sonnenschein: Die meisten Bergsträßer blieben zu Hause

Bergstraße.Die Sonne strahlte am Wochenende auch über dem Kreis Bergstraße – dennoch herrschte an den Ausflugs-Hotspots, die sonst gerade in den ersten warmen Frühlingstagen stark frequentiert werden, gähnende Leere. Auf dem Bensheimer Kirchberg (unser Bild), im Auerbacher Fürstenlager, im Felsenmeer, auf dem Lorscher Klostergelände und dem Benediktinerplatz oder am Heppenheimer Bruchsee: Überall waren nur wenige Menschen anzutreffen, die sich zudem meist brav an die Abstandsregelung hielten. Die Polizei kontrollierte verstärkt, hatte aber insgesamt wenig Grund zur Klage. So präsentierten sich dem BA-Fotografen bei schönstem Frühlingswetter ungewohnte Perspektiven auf die Region. red/Bild: Funck

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 06.04.2020