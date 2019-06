Trotz Stau: Ed Sheeran begeistert

Hockenheim.Für ein denkwürdiges Konzertereignis haben die Anhänger Ed Sheerans am Wochenende neben dem Eintrittspreis viel Geduld investiert: Der Weg zum Hockenheimring führte an beiden Tagen durch kilometerlange Staus, Autobahnen und Zufahrtsstraßen waren überlastet. Die Strapazen waren für die jeweils 100 000 Fans schnell vergessen, als der 28-jährige Popstar wie immer ganz allein, ohne Band, mit „Castle On The Hill“ einen seiner Hits anstimmte. Neben Erfolgen wie „Shape Of You“ beeindruckte der Brite bei den nach eigener Aussage „größten Konzerten meines Lebens“ mit extrem ruhigen Liedern: Die intime Atmosphäre bei „Tenerife Sea“ oder „I See Fire“ hat in Stadien Seltenheitswert. müm/jpk (Bild: Lenhardt)

