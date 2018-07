Trump distanziert sich doch von Putin

Anzeige

Washington.Nach vernichtender Kritik wegen seiner Haltung beim Gipfel mit Kremlchef Wladimir Putin hat US-Präsident Donald Trump eingeräumt, dass sich Russland in die US-Wahl 2016 eingemischt hat. „Ich akzeptiere die Schlussfolgerung unserer Geheimdienste, dass eine Einmischung Russlands bei der Wahl 2016 stattgefunden hat“, sagte Trump gestern im Weißen Haus in Washington. Trump stellte klar, er habe sich bei der Pressekonferenz mit Putin am Vortag falsch ausgedrückt – und das Gegenteil gemeint.

Mit Blick auf den Vorwurf, Russland habe sich in die US-Wahl eingemischt, hatte Trump beim Gipfel gesagt: „Ich sehe keinen Grund, warum es (Russland) wäre.“ Gestern stellte er klar, er habe nach einer Durchsicht der Abschrift seiner Aussagen gemerkt, dass er sich versprochen habe. „Der Satz hätte lauten sollen: „Ich sehe keinen Grund, warum es nicht Russland wäre“.“

Scharfe Kritik von Vertrauten

Beim Gipfel hatte Trump Putins Dementi noch als „extrem stark und kraftvoll“ bezeichnet. Der US-Präsident hatte sich damit öffentlich gegen die Einschätzung seiner Geheimdienste und Ermittlungsbehörden gestellt, die eine russische Einmischung für erwiesen halten.