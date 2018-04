Trump macht auch Druck auf Führung in Pjöngjang

Anzeige

Seoul/Washington (dpa) - Trotz des Tauwetters im Konflikt um die Atomwaffen Nordkoreas will US-Präsident Donald Trump den Druck auf die Führung in Pjöngjang aufrechterhalten.

Die USA würden nicht nachlassen, bevor eine Zerstörung aller Atomwaffen auf der koreanischen Halbinsel erreicht sei, sagte Trump bei einer Pressekonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel in Washington.

Nach dem historischen Gipfeltreffen zwischen den politischen Führern Nord- und Südkoreas will Trump in wenigen Wochen selbst mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un sprechen. «Die Dinge entwickeln sich sehr gut», schrieb Trump. Ort und Zeit für ein Gipfeltreffen mit Kim Jong Un würden gerade festgezurrt, teilte Trump am Samstag via Twitter mit. Zuvor hatte er mit Südkoreas Präsident Moon Jae-in telefoniert. Auch mit Japans Regierungschef Shinzo Abe habe er sich ausgetauscht.