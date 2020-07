Trump mit Maske

Bethesda.Angesichts dramatisch steigender Coronavirus-Infektionen in den USA hat Präsident Donald Trump während eines Auftritts eine Maske getragen. Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie Trump in einem Krankenhaus bei Washington einen blauen Mund-Nasen-Schutz mit dem Siegel des Präsidenten benutzte. Zuletzt war Trump im Mai fotografiert worden, als er während eines Rundgangs durch eine Fabrik in Michigan zeitweise eine Maske aufgesetzt hatte. Trump hatte im April Richtlinien der Gesundheitsbehörde CDC verkündet, nach denen das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes empfohlen wird. Er hatte aber deutlich gemacht, dass er keine Maske tragen werde: Er werde regelmäßig auf das Coronavirus getestet. Die USA verzeichneten am Freitag die meisten Neuinfektionen seit Beginn der Pandemie an einem Tag. dpa

