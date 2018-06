Trump plant mit G8

Anzeige

La Malbaie.Zum Auftakt des G7-Gipfels in Kanada hat US-Präsident Donald Trump einen weiteren Keil in die Gruppe der großen Wirtschaftsmächte getrieben: Trump hatte gefordert, den Kreis der G7 wieder um Russland zu erweitern. „Russland sollte am Verhandlungstisch sitzen“, sagte er gestern vor seinem Abflug zum Treffen der sieben führenden Wirtschaftsmächte.

Die EU lehnt diesen Vorschlag ab. Bundeskanzlerin Angela Merkel erklärte am Rande des Gipfels, Deutschland, Frankreich, Italien und die Vertreter der EU seien sich einig, dass es eine Rückkehr Russlands in die G7-Runde nur bei substanziellen Fortschritten im Blick auf die Probleme mit der Ukraine geben könne. dpa