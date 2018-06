Trump provoziert den Westen

Anzeige

La Mabaie/Berlin.Mit einem beispiellosen Eklat hat US-Präsident Donald Trump die seit mehr als 40 Jahren bestehende G7-Staatengruppe in eine tiefe Existenzkrise gestürzt. Die Europäer reagierten empört auf den nachträglichen Ausstieg Trumps aus der zunächst gemeinsam beschlossenen Abschlusserklärung des G7-Gipfels in Kanada.

„Die Rücknahme per Tweet ist natürlich ernüchternd und auch ein Stück deprimierend“, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel am Sonntagabend in der ARD-Talksendung „Anne Will“. Die Bundesregierung halte aber an dem Papier fest, es sei beschlossen und rechtskräftig. Der französische Präsident Emmanuel Macron erklärte, die internationale Zusammenarbeit könne nicht von „Wutanfällen“ abhängig gemacht werden. Was der Eklat für die Zukunft der Staatengruppe bedeutet, ist noch völlig unklar.

Tiefe Gräben

Die USA und die sechs anderen G7-Staaten – darunter die wichtigsten westlichen US-Verbündeten Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Kanada – hatten sich bei dem Gipfel in La Malbaie trotz großer Differenzen bei den Themen Handel und Klimaschutz in letzter Minute zu der achtseitigen Abschlusserklärung durchgerungen.