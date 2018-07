Trump reagiert hart

Anzeige

Washington/Teheran.US-Präsident Donald Trump und sein iranischer Amtskollege Hassan Ruhani haben sich gegenseitig mit Drohungen überzogen. Trump warnte per Twitter vor schwerwiegenden Folgen, sollte Ruhani die Drohungen gegen die USA nicht einstellen. „Bedrohen Sie niemals wieder die USA oder Sie werden Konsequenzen von der Art zu spüren bekommen, wie sie wenige zuvor in der Geschichte erleiden mussten“, hieß es in der Nachricht. Trump bezog sich damit wohl auf Aussagen Ruhanis, der den US-Präsidenten mit Blick auf Wirtschaftssanktionen davor gewarnt hatte, mit dem Feuer zu spielen. dpa