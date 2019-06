Trump sagt Angriff auf Iran ab

Teheran/Washington.US-Präsident Donald Trump hat einen Militärschlag gegen den Iran nach eigenen Angaben wegen der befürchteten Todesopfer in letzter Minute gestoppt. Die vom US-Militär erwarteten 150 Toten wären im Vergleich zum Abschuss einer US-Drohne durch den Iran „unverhältnismäßig“ gewesen, schrieb Trump am Freitag auf Twitter. Die US-Streitkräfte seien am Donnerstagabend bereit zum Angriff auf drei verschiedene Ziele gewesen, „als ich gefragt habe, wie viele sterben werden. 150 Menschen, Sir, war die Antwort eines Generals. Zehn Minuten vor dem Schlag habe ich ihn gestoppt.“

Trump machte keine Angaben dazu, welche Ziele angegriffen werden sollten. Die „New York Times“ berichtete, Radarstationen und Raketenbatterien seien mögliche Ziele gewesen. Die US-Militärplanungen verstärkten die Sorge, dass der Konflikt zwischen den USA und dem Iran in einen neuen Golfkrieg münden könnte. Die USA beantragten nach dem gestoppten Angriff eine Sondersitzung des UN-Sicherheitsrates. Sie ist an diesem Montag geplant.

Die Eskalation hatte weltweit Sorgen vor einem militärischen Konflikt zwischen den USA und dem Iran angeheizt. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) erklärte zum Abschluss des EU-Gipfels, es handele sich um eine „sehr angespannte Situation“. dpa

