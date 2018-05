Trump sagt Gipfel ab und droht Nordkorea

Anzeige

Washington/Pjöngjang.US-Präsident Donald Trump hat das für den 12. Juni geplante Gipfeltreffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un abgesagt. Das schrieb Trump in einem Brief an Kim, den das Weiße Haus gestern veröffentlichte. Kurz danach sagte Trump aber, er halte ein Treffen mit Kim weiter für möglich. Ein späterer Termin sei denkbar.

Der US-Präsident machte deutlich, dass die US-Streitkräfte bereitstünden, sollte es nun militärische Aggressionen seitens Nordkorea geben oder das Land „töricht handeln“. „Unser Militär ist bereit“, sagte Trump.

Mehrere nicht gehaltene Zusagen führten nach Darstellung des Weißen Hauses zur Absage des geplanten Gipfels. So sei etwa eine US-Delegation zur Vorbereitung des Gipfels in Singapur von den Nordkoreanern schlicht sitzengelassen worden. „Sie warteten und warteten, aber die Nordkoreaner kamen einfach nicht“, sagte ein US-Regierungsbeamter am Abend. Südkoreas Präsident Moon Jae, der sich sehr für den Gipfel eingesetzt hatte, reagierte enttäuscht. „Die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel und ein dauerhafter Frieden sind historische Aufgaben, die nicht abgelegt oder hinausgezögert werden können“, sagte Moon.