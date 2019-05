Trump setzt Huawei unter Druck

Huawei ist sehr stark auf Chips aus den USA angewiesen. © dpa

Washington.US-Präsident Donald Trump hat den chinesischen Huawei-Konzern von wichtiger Technologie abgeschnitten. Auch Smartphone-Nutzer im Westen werden das zu spüren bekommen. Wegen der Sanktionen kann Huawei zukünftige Smartphone-Modelle nicht mehr mit vorinstallierten Google-Diensten verkaufen, was in Europa ein drastischer Nachteil ist. Die Folgen für heutige Nutzer sind noch unklar, auch wenn sie sich vorerst in Grenzen halten dürften. Für Sicherheits-Updates ist gesorgt.

Huawei ist ein führender Ausrüster von Mobilfunk-Netzen unter anderem in Europa und der zweitgrößte Smartphone-Anbieter der Welt. Mit den Sanktionen verliert die Firma den Zugang zu Chips aus den USA. dpa

