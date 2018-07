Trump und Putin rücken zusammen

Anzeige

Helsinki.US-Präsident Donald Trump und Russlands Staatschef Wladimir Putin haben bei ihrem Gipfeltreffen den Versuch eines Neuanfangs für die schwer belasteten Beziehungen beider Länder unternommen. „Unsere Beziehungen waren nie schlechter als sie es jetzt sind. Das hat sich vor vier Stunden geändert“, sagte Trump auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Putin nach den Gesprächen gestern in Helsinki. Auch Putin zeigte sich nach dem Treffen zufrieden.

Einmischung zurückgewiesen

Der Gipfel wurde von der Russland-Affäre in den USA überschattet. Die US-Justiz beschuldigt Agenten des russischen Militärgeheimdienstes, durch Computerhacking aktiv in die US-Präsidentschaftswahl 2016 eingegriffen zu haben. Putin wies das zurück: „Ich wiederhole, was ich schon mehrere Male gesagt habe: Russland hat sich nie eingemischt und wird sich nie einmischen – weder in innere amerikanische Angelegenheiten noch in einen Wahlprozess.“

Trump bekräftigte, Putin habe ein sehr starkes und kraftvolles Dementi abgegeben. Er selbst habe aber auch Vertrauen in die US-Geheimdienste. Diese sind ebenso wie Russland-Sonderermittler Robert Mueller vom Gegenteil überzeugt. Die Vorwürfe, sein Wahlkampflager habe mit Putin zusammengearbeitet, wies Trump zurück. „Es gab keine heimlichen Absprachen.“ In den USA wurde Trumps Auftritt in Helsinki weitgehend negativ bewertet. Der Oppositionsführer im US-Senat, Chuck Schumer, erklärte, nie in der Geschichte der USA habe ein Präsident einen Widersacher Amerikas in der Art unterstützt, wie es Trump nun mit Putin gemacht habe. Auch wichtige Teile in Trumps Partei distanzierten sich. „Der Präsident muss anerkennen, dass Russland nicht unser Verbündeter ist“, sagte der Vorsitzende des Repräsentantenhauses, der Republikaner Paul Ryan. Der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Senat, John McCain, kritisierte: „Die heutige Pressekonferenz in Helsinki war eine der schändlichsten Aufführungen eines amerikanischen Präsidenten seit Menschengedenken.“ Der Gipfel in Finnland sei „ein tragischer Fehler“ gewesen. dpa